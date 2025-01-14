Москва, 14 января, 2025, 12:05 — ИА Регнум. Новой информации по поводу возможной встречи президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа нет. Об этом заявил журналистам 14 января пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Илья Питалев/РИА Новости

Так он ответил на вопрос о заявлении американского политика по поводу возможной встречи с российским лидером. Ранее Трамп заявлял, что Путин якобы изъявил желание провести встречу с ним. По его словам, РФ и США будто бы стороны ведут подготовку к такому мероприятию.

«Нет, чего-то нового, что требовало бы комментария в настоящий момент, нет», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц рассказал, что избранный президент США готовится к встрече с российским лидером. Он уточнил, что американский политик считает, что достижение сделки по Украине невозможно без установления диалога с Россией. Уолтц добавил, что новая администрация США обязательно будет работать над этим в предстоящие месяцы.