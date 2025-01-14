Москва, 14 января, 2025, 11:41 — ИА Регнум. Политический диалог между Россией и США на высшем уровне по-прежнему отсутствует. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 14 января журналистам.

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По словам представителя Кремля, между Вашингтоном и Москвой существуют только определённые контакты технического уровня.

«Политического диалога или диалога на высоком уровне или на высшем уровне как не было, так и нет», — сказал Песков, комментируя появление в СМИ сообщений о том, что российский лидер Владимир Путин и действующий американский президент Джо Байден якобы поддерживают контакты.

Об этом говорится в материале газеты The New York Times (NYT) от 13 января. По информации издания, Путин и Байден, которые не общались напрямую с начала спецоперации в феврале 2022 года, поддерживали непрямые каналы связи.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Песков заявил, что звонок Байдена своему российскому коллеге не поставил бы точку в урегулировании украинского конфликта. Такой точкой, по его словам, во многом мог бы стать отказ США от политики использования Украины как расходного материала в попытке подавлять всё, что связано с Россией.

Отказ Байдена от переговоров с Путиным стал самой большой его ошибкой, считает назначенный избранным президентом США Дональдом Трампом спецпосланник по Украине Кит Келлог. По его мнению, президент для достижения результата должен поддерживать диалог как с союзниками, так и с противниками, хотя это и непросто. Будущий спецпосланник также заявил, что уверен в способности Трампа достичь соглашения между Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.