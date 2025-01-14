Вашингтон, 14 января, 2025, 07:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и американский лидер Джо Байден не общались напрямую с начала спецоперации в феврале 2022 года, при этом поддерживались непрямые каналы связи. Об этом 13 января сообщила газета The New York Times (NYT).

Цитата из видео. kremlin.ru Джо Байден и Владимир Путин на встрече в Женеве

По данным издания, в какой-то момент советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан «негласно инициировал серию звонков» помощнику президента РФ Юрию Ушакову. Так, в ходе одного из таких звонков Салливан заявил Ушакову, что США считают Россию ответственной за ситуацию с отправкой посылок со взрывными устройствами курьерскими службами. В Кремле обвинения отвергли. На эту тему также вели беседу глава ЦРУ Уильям Бернс с директором Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным и директором ФСБ Александром Бортниковым, заверили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, звонок президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину не поставил бы точку в урегулировании украинского конфликта, отмечал 11 сентября 2024 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Точку во многом мог бы поставить отказ США от своей политики использования Украины как расходного материала в попытке подавлять всё, что связано с Российской Федерацией, уточнил представитель Кремля.

Отказ Джо Байдена от переговоров с Владимиром Путиным является самой большой его ошибкой, считает назначенный избранным президентом США Дональдом Трампом спецпосланник по Украине Кит Келлог. По его мнению, президент для достижения результата должен поддерживать диалог как с союзниками, так и с противниками, несмотря на то, что это непросто. Помимо этого, будущий спецпосланник заявил, что уверен в способности Трампа достичь соглашения между Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.