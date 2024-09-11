Москва, 11 сентября, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Звонок президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину не поставил бы точку в урегулировании украинского конфликта, заявила 11 сентября на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Adam Schultz/Global Look Press

Таким образом он прокомментировал заявление кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что один звонок Байдена российскому лидеру якобы мог бы завершить украинский конфликт.

«Нет, такой звонок не мог бы поставить точку никак. Мы неоднократно говорили, что точку во многом может поставить отказ США от своей политики использования Украины как расходного материала в попытке подавлять всё, что связано с Российской Федерацией», — подчеркнул представитель Кремля.

Накануне на теледебатах со своей соперницей на предстоящих в ноябре выборах — кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис Трамп подверг критике действующего президента за отсутствие контактов с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Также Трамп заявил, что в случае победы в гонке закончит конфликт, а также проведёт переговоры с Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Вице-президент США, в свою очередь, заявила, что Трамп хочет бросить Украину и отказаться от помощи Киеву ради дружбы с Путиным. Также она отметила, что по всему миру есть лидеры стран, которые смеются над экс-президентом, а американское военное командование его презирает.