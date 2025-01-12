Вашингтон, 12 января, 2025, 17:39 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп готовится к встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом 12 января заявил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

Сергей Гунеев/РИА Новости Владимир Путин и Дональд Трамп

«Подготовка уже идёт», — сообщил в эфире телеканала ABC News, не уточнив возможные сроки и формат встречи.

По словам Уолтца, Трамп считает, что достижение сделки по Украине невозможно без установления диалога с Россией. Он добавил, что американская сторона обязательно будет работать над этим в предстоящие месяцы.

Как передавало ИА Регнум, 9 января Трамп утверждал, что Путин хочет встретиться с ним и якобы публично заявлял об этом. Избранный президент США сообщил, что его команда готовит такую встречу, которая может состояться после его инаугурации 20 января.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 января сообщил, что запросов в Москву от команды Трампа по поводу встречи с Путиным не поступало. Целесообразно дождаться вступления Трампа в должность, подчеркнул он.

10 января Песков заявил, что по теме встречи Путина и Трампа пока нет никакой конкретики. Он напомнил, что Путин неоднократно заявлял об открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с Трампом. Никаких особенных условий не требуется — только обоюдное желание, отметил представитель Кремля.