Москва, 13 января, 2025, 12:46 — ИА Регнум. Инициативу Якутии по запуску собственной программы для участников спецоперации положительно восприняли в Кремле. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 13 января журналистам.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Положительно. С восхищением и с гордостью мы к этому относимся», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Региональная кадровая программа для бойцов СВО получила название «Якутия — земля героев». Предполагается, что её запустят в первом квартале 2025 года, сообщил на итоговой пресс-конференции 26 декабря глава республики Айсен Николаев.

В первом наборе выберут по одному кандидату от каждого муниципального района и городского округа. Программу запустят на базе Высшей школы инновационного менеджмента при главе республики, идёт активная подготовка к старту, добавил он.