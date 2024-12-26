Москва, 26 декабря, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Участник первого потока программы «Время героев», кавалер ордена Мужества Балдан Цыдыпов занял должность директора департамента по патриотической работе в обществе «Знание». Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба программы.

Александр Щербак/ТАСС Балдан Цыдыпов

Как отметил Цыдыпов, обучение в рамках программы позволило получить востребованные управленческие знания, а также стажироваться в региональных и федеральных органах власти.

«Я горжусь, что здесь обучаюсь. Программа «Время героев» — это возможность учиться у лучших педагогов, наставников, получать самые современные знания, работать над социальными, экономическими проектами в регионах, решая задачи, необходимые для развития территорий в интересах жителей», — заявил он.

Военный рассказал, что его стажировка прошла в правительстве Забайкальского края, где он развивал патриотическое направление. Наставником Цыдыпова выступил губернатор региона Александр Осипов.

«Я многому научился у него и рад, что могу обратиться за советом. На стажировке познакомился с работой министерств и ведомств региона, особое внимание уделял направлениям, связанным с патриотическим воспитанием молодежи. Изучил опыт региона в этой сфере, посмотрел, как реализуются проекты», — поделился участник программы.

На новой должности Цыдыпов намерен развивать патриотическое направление в сотрудничестве с регионами и федеральными структурами. Он напомнил, что 2025 год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества, в тот же год состоится празднование 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. По словам военного, патриотическое воспитание молодёжи приобретает особое значение. Молодому поколению необходимо передать память и гордость за тех, кто готов служить стране и своему делу.

В свою очередь глава общества «Знание» Максим Древаль отметил, что в команде объединения опыт и знания Цыдыпова будут востребованы. Он выразил уверенность, что новый руководитель департамента своим личным примером вдохновит молодых ребят. Древаль также отметил важность создания условий, чтобы герои страны могли продолжить карьерное развитие в мирной жизни. По его словам, у многих имеется хорошее образование и опыт управления, а кадровая программа «Время героев» дает новые возможности для самореализации.

Балдан Цыдыпов родился в посёлке Агинское Агинского района Забайкальского края в 1998 году. В 2020 году он окончил Новосибирское высшее военное командное училище и посвятил себя военной службе. За выполнение боевых задач в ходе спецоперации в 2022 году награждён звездой Героя России и орденом Мужества.

Как сообщало ИА Регнум, 24 декабря участник программы «Время героев», Герой России капитан Владислав Головин (позывной Струна) был избран начальником Главного штаба «Юнармии». Комментируя своё назначение, Головин отметил, что тот, кто хочет стать сильнее, должен выбрать дело, которому будет верен. Также в декабре участника программы «Время героев» Кирилла Лосунчукова назначили заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области.

4 ноября Путин назначил ещё одного участника программы — экс-мэра Краснодара, ветерана СВО Евгения Первышова главой Тамбовской области. Также назначения на ответственные должности получили Артём Жога, Артур Орлов, Игорь Юргин, Роман Кулаков, Владимир Сайбель, Алексей Кондратьев, Евгений Чинцов и другие.

Программа «Время героев» была запущена 1 марта 2024 года, а 27 мая первые 83 участника магистерской программы приступили к обучению. Она реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС по поручению президента РФ. Программа направлена на подготовку высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также госкомпаниях.