Москва, 4 ноября, 2024, 20:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 4 ноября провёл встречу с участником программы «Время героев», экс-мэром Краснодара, ветераном специальной военной операции Евгением Первышовым, сообщила пресс-служба Кремля.

Марат Абулхатин/ ТАСС

Ранее Первышова называли одним из кандидатов на пост губернатора Тамбовской области. 4 ноября глава этого региона Максим Егоров сообщил о своём уходе в отставку.

Путин предложил Первышову занять пост главы Тамбовской области, выпускник «Времени героев» ответил согласием.

«Безусловно, я соглашусь — для меня это большая честь. Те навыки, которыми я обладаю, и те знания, которые я сегодня получаю в рамках программы переподготовки по программе «Время героев», которая Вами утверждена, я думаю, что у меня получится найти возможности применить всё, о чём я говорю, на территории Тамбовской области», — сказал Первышов.

Он также пообещал после ознакомления с ситуацией в регионе представить главе государства свой план действий по его развитию.

Путин позднее подписал указ о назначении Первышова врио главы Тамбовской области, сообщила пресс-служба Кремля.

Как передавало ИА Регнум, 4 ноября губернаторы Тамбовской и Ростовской областей Максим Егоров и Василий Голубев объявили, что уходят в отставку. Егоров отметил, что займётся выполнением задач на федеральном уровне.

СМИ сообщали, что пост врио губернатора Ростовской области может занять гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, а пост врио Тамбовской области — Первышов.

Первышов родился в 1974 года в Краснодаре. Он был депутатом Госдумы и занимал пост мэра Краснодара. В октябре 2022 года Первышов сообщил, что отправляется в зону проведения спецоперации. На СВО он провёл десять месяцев, затем прошёл обучение по программе «Время героев», в рамках которого участвовал в экспедиции на Северный полюс.