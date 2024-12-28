Калуга, 28 декабря, 2024, 11:27 — ИА Регнум. Участник первого потока программы «Время героев» Александр Шляпников стал заместителем губернатора Калужской области. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба программы

t. me/vremyageroev2024

«Кавалер двух орденов Мужества, участник первого потока программы «Время героев» Александр Шляпников назначен на пост заместителя губернатора Калужской области», — говорится в Telegram-канале «Времени героев».

Уточняется, что он будет заниматься вопросами обеспечения безопасности населения и взаимодействием с региональными силовыми структурами.

«Это большая ответственная работа, которая должна строиться по принципу служения людям и достижения видимых для наших жителей результатов. Благодарен программе «Время героев», которая помогла ознакомиться с наиболее эффективными управленческими практиками», — отметил он.

По словам Шляпникова, в рамках обучения на программе он стажировался в Калужской области, а глава региона Владислав Шапша был его наставником. Участник программы рассказал, что они с губернатором часто обсуждали развитие региона и адаптацию передового опыта по патриотическому воспитанию.

«Я проводил уроки мужества, участвовал в обучении глав муниципалитетов вопросам территориальной обороны, принимал участие во встречах с жителями. Особое внимание уделял вопросам поддержки участников СВО и их семей», — заявил он, говоря о своей стажировке.

В свою очередь Шапша уточнил, что во время прохождения стажировки Шляпников показал себя с самой лучшей стороны и с заинтересованностью вникал в работу региональных властей.

«Сейчас много важных задач, связанных с проведением СВО, поддержкой наших бойцов, их семей, ветеранов боевых действий. Отдельный блок касается обеспечения безопасности. Всеми этими вопросами будет заниматься Александр Шляпников. С нового года мы приступаем к реализации регионального аналога программы «Время героев». Уверен, опыт Александра Анатольевича тут будет очень востребован», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря участник первого потока программы «Время героев», кавалер ордена Мужества Балдан Цыдыпов был назначен директором департамента по патриотической работе в обществе «Знание». По его словам, обучение в рамках программы позволило получить востребованные управленческие знания и стажироваться в региональных и федеральных органах власти.

Участника программы «Время героев», Героя России капитана Владислава Головина (позывной Струна) 24 декабря назначили начальником Главного штаба «Юнармии». В связи с этим Головин отметил, что тот, кто хочет стать сильнее, должен выбрать дело, которому он будет верен. Ранее в декабре участник программы «Время героев» Кирилл Лосунчуков стал заместителем министра инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В начале ноября президент России Владимир Путин назначил ещё одного участника программы — экс-мэра Краснодара, ветерана СВО Евгения Первышова главой Тамбовской области. Кроме того, назначения на ответственные должности получили участники программы Артём Жога, Артур Орлов, Игорь Юргин, Роман Кулаков, Владимир Сайбель, Алексей Кондратьев, Евгений Чинцов и другие.

Программу «Время героев» запустили 1 марта 2024 года, а 27 мая первые 83 участника магистерской программы приступили к обучению. Её реализует Высшая школа государственного управления РАНХиГС по поручению президента России. Программа призвана готовить высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников спецоперации для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.