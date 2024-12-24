Москва, 24 декабря, 2024, 17:59 — ИА Регнум. Участник программы «Время Героев», Герой России капитан Владислав Головин (позывной Струна) 24 декабря избран начальником Главного штаба «Юнармии», сообщили в пресс-службе «Движения первых».

Движение Первых

Решение о назначении Головина приняли участники XI Всероссийского юнармейского внеочередного слёта, который прошёл в Национальном центре управления обороной РФ.

В мероприятии участвовали начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, первый замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Сергей Гусев, глава Росмолодёжи Григорий Гуров, председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение первых» Артур Орлов, вице-президент Федерации гимнастики России, президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный, председатель Центрального штаба Всероссийского Общественного Движения «Волонтёры Победы» Ольга Занко, члены Главного штаба «Юнармии», а также представители общественных объединений и клубов.

Гусев наградил руководителей «Юнармии» государственными наградами и ведомственными знаками отличия Минобороны. Знаменная группа юнармейцев торжественно вынесла знамя движения, которое Нагорный передал Головину.

Новиков поддержал назначение нового начальника главного штаба «Юнармии», отметив, что воспитание является важнейшей функцией государства, ведь будущее страны зависит от воспитания подрастающего поколения.

«Как вы знаете, воспитание возможно только на личном примере. Сейчас у нас появились молодые Герои России. Владислав Головин, безусловно, станет примером мужества, самоотдачи и служения Родине для всех юнармейцев», — отметил Новиков.

Комментируя своё назначение, Головин отметил, что тот, кто хочет стать сильнее, должен выбрать дело, которому будет верен.

«Такой этап в моей жизни наступил с момента объявления Верховным главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным о начале программы «Время Героев». Раскрывая новое для себя направление гражданской службы, вспоминая свою общественную деятельность, я точно понимал, что моё призвание — патриотическое воспитание детей и молодёжи. Сегодня это особенно важно, ведь наша молодёжь — это наше будущее», — отметил Головин.

Он напомнил, что в стране 9 мая будет отмечаться 80-летие Великой Победы. Необходимо сделать всё, чтобы сохранить бессмертный подвиг наших предков в памяти поколений.

«Я считаю, что, если человек верен себе и предан своему окружению, он будет верен и порученному ему делу. Именно так я отношусь к поставленным задачам. При этом я всегда помню, что за каждым решением стоит чья-то судьба. В данном случае речь идёт о будущем наших детей, о нашем будущем. Это возлагает ещё большую ответственность на меня как на начальника Главного штаба «Юнармии», — добавил Головин.

Орлов также поддержал назначение Головина. Он отметил, что «Движение первых» и «Юнармию» объединяет большая работа по развитию патриотического воспитания детей и молодёжи. «Юнармия» участвует в совершенствовании методического сопровождения военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Она помогает в формировании кадрового состава инструкторов и судей.

«В 2024 году 17 420 юнармейцев со всех уголков России приняли участие в отборочном этапе Игры, а в финале отряды «Юнармии» вошли в тройку победителей. Убеждён, проект поможет многим ребятам, закалить характер, получить полезные навыки, а некоторым найти своё призвание в военной службе», — сообщилОрлов.

Владислав Головин родился в Кирове. В 2020 году он окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище им. генерала армии В. Ф. Маргелова. В зоне спецоперации Головин принимал участие в боевых действиях с 2022 года под позывным Струна, освобождал Мариуполь, был ранен.

В сентябре 2022 года ему было присвоено звание Героя России. В мае 2024 года военный стал одним из 83 участников первого потока кадровой программы «Время героев», которую проводит ВШГУ Президентской Академии по поручению Путина. Целью программы является подготовка высококвалифицированных, компетентных руководителей из числа участников СВО для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях.

«Движение первых» — крупнейшее в России сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов профессиональных образовательных организаций. Его участниками являются более 7 млн человек. В 89 регионах страны сегодня работают более 46 тыс. первичных отделений организации. В прошлом году мероприятия движения охватили более 7 млн человек.

Ключевыми проектами «Движения первых» являются игра «Зарница 2.0», всероссийские проекты «Большая перемена», «Первая помощь», «Юннаты Первых», «Хранители истории», «Школьная классика», «МедиаПритяжение», «Пилоты будущего», «Вызов Первых», «Походы Первых. Больше, чем путешествие», «Благо твори», образовательно-туристская программа «Университетские смены», продюсерский центр «Звучи», «Наука Первых», «Безопасность в Движении», программа «Мы — граждане России!».

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2024 года правление «Движения первых» возглавил ветеран СВО Орлов. Он назвал это большим событием и выразил надежду на то, что вместе с другими участниками движения удастся сделать для страны много хорошего. Орлов поблагодарил участников движения, которые писали письма военным на фронт. Для участников СВО такие письма очень важны, они согревают души бойцов.