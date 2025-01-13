Вашингтон, 13 января, 2025, 06:10 — ИА Регнум. Рост риска лесных пожаров в связи с изменениями климата ожидается в ближайшие годы в США. Об этом 12 января пишет издание National Geographic.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

Специалисты пояснили, что на большей части территории США климат станет жарче и суше, поэтому ожидается возрастание риска лесных пожаров. При этом из-за огромной скорости распространения лесной пожар способен уничтожить за короткое время огромные территории, поэтому под угрозой окажутся множество зданий.

«В то же время, поскольку население в Соединённых Штатах растёт и люди всё чаще переезжают в сельские и дикие районы, всё больше домов и других сооружений, вероятно, будут подвергаться опасности», — отмечает издание.

В статье уточняется, что начиная с 2000 года в среднем 72 400 лесных пожаров уничтожили в США около трёх миллионов гектаров земли. Это вдвое большая территория, чем сожжено природными пожарами в 1990-х.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как минимум 24 человека погибли в результате масштабных пожаров в округе Лос-Анджелес в Калифорнии, 13 числятся пропавшими без вести. При этом официальные власти предупреждают, что число погибших, скорее всего, возрастёт.

Лесные пожары начали активно распространяться в округе Лос-Анджелес в штате Калифорния вечером 7 января. Общая площадь пожаров в округе превысила 16 тыс. га. Огонь уничтожил более 12 тыс. строений, 57 тыс. зданий находятся под угрозой уничтожения, в том числе Центр Гетти. Почти полностью был уничтожен прибрежный город Малибу.

Как заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, лесные пожары, охватившие округ Лос-Анджелес в штате Калифорния, могут стать крупнейшим природным бедствием в истории Соединённых Штатов. Губернатор уточнил, что он подписал указ, упрощающий для жителей штата процесс восстановления имущества, пострадавшего при пожаре.

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предположил, что причиной масштабных лесных пожаров в штате Калифорния стали не климатические изменения, а некомпетентность местных властей.