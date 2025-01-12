Вашингтон, 13 января, 2025, 01:32 — ИА Регнум. Причиной масштабных лесных пожаров в штате Калифорния стали не климатические изменения, а некомпетентность местных властей. Об этом заявил 12 января американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети X.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Если бы объяснение про изменение климата было верным, в Техасе, площадь лесов которого в два раза превышает площадь Калифорнии, было бы примерно в два раза больше лесных пожаров, уничтожающих дома», — пояснил Маск.

По мнению Маска, настоящей причиной пожаров является халатность, проявленная властями штата Калифорния. Как указал Маск, местные власти не позаботились о создании противопожарных полос, расчистке леса от кустарников и не обеспечили необходимый резерв воды на случай пожара.

Маск отметил, что все эти факторы приводят к мыслям об «ужасной халатности» властей на уровне штата, округа и города.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, лесные пожары, охватившие округ Лос-Анджелес в штате Калифорния, могут стать крупнейшим природным бедствием в истории Соединённых Штатов. Губернатор уточнил, что он подписал указ, упрощающий для жителей штата процесс восстановления имущества, пострадавшего при пожаре.

Вечером 7 января в Лос-Анджелесе вспыхнули пожары, в результате которых к настоящему моменту погибли 16 человек. Без вести пропали 13 человек. Американские власти арестовали за нарушение комендантского часа, кражи со взломом и мародёрство 19 человек, в том числе троих — в районе Пасифик-Палисейдс.

Общая площадь пожаров в округе превысила 16 тыс. га. Огонь уничтожил более 12 тыс. строений, 57 тыс. зданий находятся под угрозой уничтожения, в том числе Центр Гетти. Почти полностью был уничтожен прибрежный город Малибу. Сгорели дома многих знаменитостей, в том числе недвижимость сына действующего президента США Джозефа Байдена Хантера Байдена, актрисы и модели Пэрис Хилтон, актёров и режиссёров Мела Гибсона и Энтони Хопкинса.

В Калифорнии с 8 января объявили режим масштабного бедствия. Американский лидер Байден назвал пожары в Калифорнии самыми масштабными и разрушительными в истории штата.