Штат Калифорния, США, 12 января, 2025, 23:23 — ИА Регнум. Лесные пожары, охватившие округ Лос-Анджелес в штате Калифорния могут стать крупнейшим природным бедствием в истории Соединенных Штатов. Такое заявление сделал 12 января губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в интервью телекомпании NBC.

Jae C. Hong/AP/TASS

«Думаю, это будет так с точки зрения затрат, масштаба и размаха разрушений», — пояснил Ньюсом.

Губернатор уточнил, что он подписал указ, упрощающий для жителей штата процесс восстановления имущества, пострадавшего при пожаре. По мнению губернатора, уже сейчас нужно думать вперёд на три недели и более, поэтому в центре внимания должны оставаться вопросы безопасности граждан и их имущества.

«Когда пожары будут потушены, потерявшие свои дома и бизнес должны иметь возможность быстрого и беспрепятственного восстановления. Подписанный сегодня указ поможет устранить задержки и станет важным первым шагом на пути к быстрому восстановлению», — пояснил Ньюсом.

В заявлении, опубликованном на сайте губернатора, указано, что для сильно повреждённых или разрушенных пожарами объектов приостановлено действие ряда требований в области экологии, предусмотренных законодательством. Также в округе Лос-Анджелес на год вводятся меры по борьбе с ростом цен на строительные материалы и на ряд иных важнейших товаров и услуг.

Ранее ИА Регнум сообщало, что разрушительные пожары, бушующие в американском штате Калифорния, могли начаться из-за обрыва электрического провода в районе Херст недалеко от Сан-Фернандо. Эту версию власти начали рассматривать после сообщения коммунальной компании Edison International в Южной Калифорнии, что на башне, связанной с линией электропередачи Eagle Rock Sylma мощностью 220 кВ, обнаружен обрыв провода.

Вечером 7 января в Лос-Анджелесе вспыхнули пожары, в результате которых к настоящему моменту погибли 16 человек. Без вести пропали 13 человек. Американские власти арестовали за нарушение комендантского часа, кражи со взломом и мародёрство 19 человек, в том числе троих — в районе Пасифик-Палисейдс.

Общая площадь пожаров в округе превысила 16 тыс. га. Огонь уничтожил более 12 тыс. строений, ещё 57 тыс. зданий находятся под угрозой уничтожения, в том числе Центр Гетти. Почти полностью был уничтожен прибрежный город Малибу.Сгорели дома многих знаменитостей, в том числе сына действующего президента США Джозефа Байдена Хантера, актрисы и модели Пэрис Хилтон, актёра и режиссёра Мела Гибсона, Энтони Хопкинса.

В Калифорнии с 8 января объявили режим масштабного бедствия. Американский лидер Байден назвал пожары в Калифорнии самыми масштабными и разрушительными в истории штата.