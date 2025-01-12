Лос-Анджелес, США, 12 января, 2025, 09:07 — ИА Регнум. На фоне усиления природных пожаров в американском штате Калифорния в Лос-Анджелесе объявили эвакуацию персонала и картин из всемирно известного музейного комплекса Центр Гетти. Об этом 11 января сообщила газета The New York Times.

Global Look Press/Michael Ho Wai Lee/Keystone Press Agency

Отмечается, что площадь возгорании в наиболее пострадавшем от пламени районе Пасифик Палисейдс увеличилась и сейчас огонь подобрался к району Брентвуд, в котором находятся музей Гетти и вилла актёра Арнольда Шварценеггера.

По словам автора публикации, когда в 2017 году в Калифорнии также происходили мощные природные пожары, на части территории музея произошло возгорание, однако худших последствий удалось избежать, что в Центре Гетти объяснили уникальной системой защиты.

Здания музея возведены из бетона и облицованы травертином, а его помещения оборудованы противопожарными дверями, в нём имеется свой резервуар для воды на 38 млн литров. При этом уточняется, что неясно, на какое время этих запасов может хватить с учётом того, как быстро закончилась вода в калифорнийских резервуарах гораздо большего объёма.

Музей создал нефтяной магнат Пол Гетти, являвшийся в своё время самым богатым человеком в мире. В центре собраны картины Тициана, Тьеполо, Мантеньи, Рембрандта, Рубенса, а также полотна времён Золотого века голландской живописи и работы импрессионистов.

Как сообщало ИА Регнум, природные пожары вспыхнули в Калифорнии вечером 7 января. Скорость разносившего огонь ветра составляла 48 км/ч, местами в горах доходя до 112 км/ч, а в населённых пунктах — до 105 км/ч. Из зоны стихийного бедствия эвакуировали 360 тыс. человек.

Из-за пожаров почти полностью был уничтожен прибрежный город Малибу. Виллы многих известных актёров, включая Энтони Хопкинса и Джона Гудмена, сгорели.

В штате с 8 января действует режим масштабного бедствия. Власти США назвали нынешние пожары в Лос-Анджелесе самыми разрушительными за всю историю Калифорнии. По данным телеканала NBC News, число погибших в результате стихийного бедствия возросло до 13.