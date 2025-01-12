Бухарест, 12 января, 2025, 23:39 — ИА Регнум. В Бухаресте на акцию протеста с требованием повторных выборов президента вышли более 100 тыс. членов и сторонников оппозиционной партии «Альянс за объединение румын» (AUR). Такую оценку приводит «РИА Новости».

ROBERT GHEMENT/EPA/ТАСС

Протестующие требуют возобновление второго тура президентских выборов и отставка президента Клауса Йоханниса. В первом туре выборов лидировал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Больше всего людей собралось на Университетской площади.

Безопасность во время акции протеста обеспечивали сотни полицейских. Они помогали регулировать движение и следить за порядком во время движения митингующих по запланированному маршруту. Об инцидентах или провокациях во время митинга не сообщалось.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря Конституционный суд Румынии отменил итоги первого тура президентских выборов, в котором лидировал Джорджеску. Такое решение приняли после срочного совещания. Поводом стал поток обращений об отмене итогов голосования. В запросах говорилось, что Высший совет обороны Румынии рассекретил документы, подтверждающие нарушения в ходе предвыборной кампании.

Джорджеску назвал решение КС Румынии государственным переворотом. По его словам, правосудие в стране потеряло свою суть.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков также назвал произошедшее госпереворотом. Он напомнил, что суд ранее подтвердил результаты выборов. Член Совфеда назвал причиной произошедшего победу в первом туре выборов независимого кандидата, которого, по мнению правящей румынской элиты и евролибералов, нельзя допускать к власти.

2 января Джорджеску обжаловал в Европейском суде по правам человека решение Конституционного суда Румынии об отмене президентских выборов.