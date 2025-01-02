Бухарест, 2 января, 2025, 17:34 — ИА Регнум. Румынский оппозиционный политик Кэлин Джорджеску обжаловал в Европейском суде по правам человека решение Конституционного суда страны об отмене президентских выборов. Об этом 2 января в интервью порталу HotNews сообщила его адвокат Мария Васий.

Cristian Cristel/Global Look Press Кэлин Джорджеску

Она пояснила, что обращение в ЕСПЧ является необходимым шагом для защиты основных прав независимого кандидата, а также всех граждан Румынии.

Политик просит обязать правительство страны возобновить избирательный процесс, уважая результаты первого тура, организовать проведение второго тура, а также приостановить действие решения КС Румынии об отмене президентских выборов до вынесения вердикта европейского суда.

Кроме того, Джорджеску попросил ЕСПЧ рассмотреть дело в ускоренном порядке, указав на серьёзность и срочность выявленных нарушений. Согласно ответу европейского суда, ходатайство независимого кандидата будет рассмотрено в январе 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, 6 декабря Румынский конституционный суд отменил итоги первого тура президентских выборов. Такое решение приняли после срочного совещания. Поводом стал поток обращений об отмене итогов голосования. В запросах говорилось, что Высший совет обороны Румынии рассекретил документы, подтверждающие нарушения в ходе предвыборной кампании.

Джорджеску назвал решение КС Румынии государственным переворотом. По его словам, правосудие в стране потеряло свою суть.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков также назвал произошедшее госпереворотом. Он напомнил, что суд ранее подтвердил результаты выборов. Член Совфеда назвал причиной произошедшего победу в первом туре выборов независимого кандидата, которого, по мнению правящей румынской элиты и евролибералов, нельзя допускать к власти.

Высший кассационный суд Румынии (ВКС) 11 декабря отклонил жалобу лидера партии «Альянс за союз румын» Джордже Симиона на КС аннулировать итоги первого тура президентских выборов. Такое решение было принято, так как никакая другая инстанция не может вынести решение после решения Конституционного суда.