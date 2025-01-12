Москва, 12 января, 2025, 18:27 — ИА Регнум. Вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко, прибывший в составе делегации в Москву, рассчитывает встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

МИД РФ/РИА Новости Министр иностранных дел России Сергей Лавров

«Завтра нас ждёт российская Дума, некоторые министры, у меня подтверждена встреча с господином Лавровым», — отмечается в его видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Как передавало ИА Регнум, в декабре премьер Словакии Роберт Фицо встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Словацкий премьер отметил, что встреча была деловой, российский лидер подтвердил готовность продолжать поставки газа на Запад и в Словакию.

1 января пресс-служба «Газпрома» сообщила, что Россия прекратила поставки природного газа в страны Европы через территорию Украины из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии заявили о якобы готовности ЕС к такой ситуации.

Делегация Национального совета Словакии прибыла в Москву с официальным визитом, который состоится с 12 по 15 января. В её состав вошли также второй вице-спикер Тибор Гашпар, депутаты Мариан Кери, Ян Мажгут, Рихард Глык и Адам Лучанский. Целью визита стало обсуждение продолжения поставок российского газа в Словакию и перспектив мирного урегулирования украинского кризиса.

В поездке делегация столкнулась с неприятной ситуацией из-за решения польских властей. Страна не пропустила через своё воздушное пространство самолёт со словацкой группой. Из-за этого решения Польши борт пришлось направить в Москву через Чехию и Германию.