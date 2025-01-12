Москва, 12 января, 2025, 17:15 — ИА Регнум. Польша не пропустила через своё воздушное пространство самолёт с направлявшейся в Россию делегацией Национального совета Словакии. Об этом 1 января сообщил вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко.

Zuma/TASS

В своём видеообращении в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) он рассказал, что из-за этого решения Польши борт пришлось направить в Москву через Чехию и Германию.

«Не понимаю этого подхода Польши, но в любом случае воспринимаю это как реальность», — отметил Данко.

Самолёт со словацкой делегацией приземлился в московском аэропорту Внуково.

Как ранее передавало ИА Регнум, делегация Национального совета Словакии прибыла в Москву с официальным визитом, который пройдёт с 12 по 15 января. В состав прибывшей группы вошли также второй вице-спикер Тибор Гашпар, депутаты Мариан Кери, Ян Мажгут, Рихард Глыки Адам Лучанский. Целью визита стало обсуждение продолжения поставок российского газа в Словакию, а также перспективы мирного урегулирования украинского кризиса.

1 января пресс-служба «Газпрома» сообщила, что Россия прекратила поставки природного газа в страны Европы через территорию Украины из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии заявили о якобы готовности ЕС к такой ситуации.

В декабре премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Он отметил, что встреча была деловой, российский лидер подтвердил готовность продолжать поставки газа на Запад и в Словакию.

12 января Фицо заявил, что страна в рамках работы технической группы по энергетике будет оказывать давление на Украину, чтобы восстановить транзит российского газа. Он добавил, что ситуация с остановкой транзита может негативно отразиться на конкурентоспособности Евросоюза в сравнении с США и Китаем.