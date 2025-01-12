Москва, 12 января, 2025, 16:23 — ИА Регнум. Делегация Национального совета Словакии прибыла в Москву с официальным визитом. Об этом стало известно 12 января.

Global Look Press/Andrej Klizan/Xinhua

Самолёт приземлился в столичном аэропорту Внуково.

Вице-спикер словацкого парламента Андрей Данко, прибывший в составе делегации, сообщил в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), что Польша не разрешила самолёту пролететь через своё воздушное пространство. Поэтому борт с дипломатами пришлось направить в Москву через Чехию и Германию.

«Не понимаю этого подхода Польши, но в любом случае воспринимаю это как реальность», — отметил он.

Ранее стало известно, что делегация прибудет в Москву 12 января и задержится до 15-го числа. В состав прибывшей группы вошли также второй вице-спикер Тибор Гашпар, депутаты Мариан Кери, Ян Мажгут, Рихард Глык и Адам Лучанский. Отмечается, что целью визита стало обсуждение продолжения поставок российского газа в Словакию, а также перспективы мирного урегулирования по украинскому кризису.

Как передавало ИА Регнум, 1 января пресс-служба «Газпрома» сообщила, что Россия прекратила поставки природного газа в страны Европы через территорию Украины из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии заявили о якобы готовности ЕС к такой ситуации.

В декабре Фицо встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Рабочую поездку в Москву он объяснил тем, что это была реакция на заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что Украина прекращает транзит газа. Словацкий премьер отметил, что встреча была деловой, российский лидер подтвердил готовность продолжать поставки газа на Запад и в Словакию.

12 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна в рамках работы технической группы по энергетике будет оказывать давление на Украину, чтобы восстановить транзит газа. Фицо добавил, что ситуация с остановкой транзита газа через Украину может негативно отразиться на конкурентоспособности Евросоюза в сравнении с США и Китаем.