Братислава, 12 января, 2025, 15:43 — ИА Регнум. Словакия в рамках работы технической группы по энергетике будет оказывать давление на Украину, чтобы восстановить транзит газа. Об этом 12 января заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

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«С понедельника специальная группа с участием министра экономики Денисы Саковой будет и дальше создавать давление на украинскую сторону, чтобы возобновился поток газа с востока на запад», — отметил он в эфире телеканала ТА3.

Фицо добавил, что ситуация с остановкой транзита газа через Украину может негативно отразиться на конкурентоспособности Евросоюза в сравнении с США и Китаем.

Как передавало ИА Регнум, 11 января Фицо назвал главу киевского режима Владимира Зеленского попрошайкой и шантажистом. По его словам, опасно прекращать транзит российского газа через территорию Украины. Он подчеркнул, что обвинять его в попытке разрешить кризис при помощи визита в Москву «крайне интересно и смешно».

1 января пресс-служба «Газпрома» сообщила, что Россия прекратила поставки природного газа в страны Европы через территорию Украины из-за отказа Киева продлевать соответствующее соглашение. В Еврокомиссии заявили о якобы готовности ЕС к такой ситуации.

22 декабря Фицо встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. Рабочую поездку в Москву он объяснил тем, что это была реакция на заявление Зеленского о том, что Украина прекращает транзит газа. Словацкий премьер отметил, что встреча была деловой, российский лидер подтвердил готовность продолжать поставки газа на Запад и в Словакию.

Депутат Европарламента от Словакии Любош Блага назвал визит Фицо в Москву пощёчиной для Зеленского. Он отметил, что премьер Словакии борется за национальные интересы страны даже вопреки воле поджигателей войны в Брюсселе. Он показал всему миру, что словаки не боятся идти своим путём, подчеркнул парламентарий.