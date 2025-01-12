ДНР, 12 января, 2025, 16:10 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате дорожной аварии в районе Иловайска в Донецкой Народной Республике. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

МВД по ДНР

Авария произошла рано утром 12 января на трассе Донецк — Харцызск — Амвросиевка. Рейсовый автобус, ехавший в Донецк из Краснодара, вылетел на встречную полосу и, упав в кювет, перевернулся.

Как отметили в МВД, 59-летний водитель не учёл дорожные условия и погоду. Мужчина не выбрал безопасную скорость движения и допустил ДТП.

«На текущий момент установлено, что в результате ДТП три пассажира погибли и 27 (среди которых четыре несовершеннолетних) были травмированы», — сообщили в ведомстве.

В минздраве ДНР позже сообщили, что в результате ДТП пострадали 29 человек, госпитализированы трое. Амбулаторную помощь оказали троим детям и 23 взрослым.

Как сообщало ИА Регнум, туристический автобус, в котором ехали жители Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа, перевернулся 5 января на трассе в Карелии.

В результате 14 человек пострадали. Врачи диагностировали у них переломы конечностей и травмы грудной клетки. В числе пострадавших четверо детей 2016 и 2017 годов рождения.

Как выяснилось, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство, слетев в кювет, опрокинулось.