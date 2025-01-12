Донецк, 12 января, 2025, 11:28 — ИА Регнум. Количество пострадавших в результате ДТП с участием межрегионального пассажирского автобуса в районе Иловайска в Донецкой Народной Республике (ДНР) возросло до 29, троих человек из этого числа госпитализировали. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Telegram/МВД по ДНР

«Госпитализированы трое пострадавших, все взрослые. 26 пострадавшим, включая троих детей, оказана амбулаторная медпомощь. Пострадавшие средней и легкой степени тяжести», — процитировал сообщение пресс-службы ТАСС.

Уточняется, что среди погибших в результате аварии нет детей.

Как передавало ИА Регнум, ранее 12 января в МВД по ДНР сообщили, что три человека погибли из-за опрокидывания рейсового автобуса на трассе Донецк — Харцызск — Амвросиевка возле Иловайска. По предварительным данным, водитель рейсового транспортного средства не рассчитал скорость с учётом погодных условий, и в результате этого автобус через встречную полосу вылетел с дороги и опрокинулся.

Автобус ехал из Краснодара в Донецк. Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают все обстоятельства аварии.