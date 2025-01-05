Петрозаводск, 5 января, 2025, 15:44 — ИА Регнум. В результате аварии с участием туристического автобуса в Карелии помощь медиков потребовалась 14 пострадавшим. Об этом 5 января сообщили в министерстве здравоохранения региона.

ГУ МЧС России по Республике Карелия

«Десять человек доставлены в Питкярантскую ЦРБ, в том числе двое — в тяжёлом состоянии в реанимации», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В Сортавальской центральной райбольнице помощь оказали четверым пострадавшим, двух из них госпитализировали. Врачи оценивают их состояние как средней тяжести.

Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков сообщил, что из-за сложных погодных условий вертолёт санавиации вылететь не смог, поэтому дополнительно на помощь коллегам из Петрозаводска в Питкяранту отправилась бригада Республиканской больницы скорой и экстренной медицинской помощи.

На месте также работают представители МЧС региона. Развёрнут пункт обогрева.

Как передавало ИА Регнум, 5 января на трассе в Карелии перевернулся туристический автобус. ДТП произошло в Питкярантском районе на автомобильной дороге Ляскеля ― Питкяранта ориентировочно в 11:00 мск. Водитель не справился с управлением вблизи деревни Керисюрья, автобус съехал в кювет и опрокинулся.

По данным МВД, в автобусе на момент аварии находились два водителя, а также 42 пассажира, из них четверо — дети. Среди пассажиров были жители Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа.

В числе пострадавших в аварии ― четверо детей 2016 и 2017 годов рождения. В основном пострадавшие получили переломы конечностей и травмы грудной клетки.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).