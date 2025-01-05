Петрозаводск, 5 января, 2025, 13:07 — ИА Регнум. На трассе в Карелии перевернулся туристический автобус. ДТП произошло в Питкярантском районе на автомобильной дороге Ляскеля ― Питкяранта. Об этом 5 января сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

ГУ МЧС России по Республике Карелия

Автобус съехал в кювет и перевернулся. По предварительным данным, пострадали семь человек.

«Количество пострадавших увеличилось до семи человек. На месте сейчас работают сотрудники МЧС Республики Карелия, полиция и медики», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Министр здравоохранения региона Михаил Охлопков уточнил, что четверых пострадавших эвакуируют в Сортавалу, двоих ― в Питкярантскую ЦРБ. По его словам, в основном пострадавшие получили переломы конечностей и травмы грудной клетки.

На помощь выехали три машины скорой медицинской помощи из Питкярантской и две бригады из Сортавальской центральной райбольницы. Министр добавил, что минздрав подготовил вертолёт санитарной авиации и резерв востребованных специалистов для экстренного вылета в случае необходимости.

По словам Охлопкова, в автобусе на момент аварии находились 43 человека ― жители Москвы, Белгорода, Курска и Воронежа.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января туристический автобус врезался в столб в Алтайском крае. Авария произошла в Смоленском районе. По данным МЧС, водитель автобуса не справился с управлением и допустил столкновение. В результате ДТП пострадали пять человек. их доставили в городскую больницу Белокурихи. Всего в транспортном средстве находились 18 пассажиров.

31 декабря авария с участием автобуса произошла в деревне Вартемяги в Ленинградской области. В результате ДТП автобус вылетел в кювет, а легковой автомобиль загорелся. Пострадали шесть человек, один погиб.