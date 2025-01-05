Петрозаводск, 5 января, 2025, 13:58 — ИА Регнум. В Карелии четверо детей пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом, всего травмы при аварии получили семь человек, сообщили в пресс-службе МВД региона.

ГУ МЧС России по Республике Карелия

Как передавало ИА Регнум, 5 января на трассе в Карелии перевернулся туристический автобус. ДТП произошло в Питкярантском районе на автомобильной дороге Ляскеля ― Питкяранта.

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