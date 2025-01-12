Вашингтон, 11 декабря, 2021, 11:09 — ИА Регнум. Актёрский состав будущего фильма режиссёра Кристофера Нолана «Оппенгеймер» пополнился лауреатом премий «Оскар» и «Золотой глобус» Рами Малеком. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Цитата из к/ф «Богемская рапсодия». реж Брайан Сингер. 2018. Великобритания, США Рами Малек в роли Фредди Меркьюри

Также к актёрскому составу нового фильма Нолана в последнее время присоединились британская актриса Флоренс Пью и американский актёр Бенджамин Сафди. Ранее были объявлены исполнители главных ролей, которыми стали Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Эмилия Блант и Киллиан Мерфи.

Кристофер Нолан сам пишет сценарий для будущего фильма на основе книги «Американский Прометей: Триумф и трагедия Дж. Роберта Оппенгеймера» Кая Берда и Мартина Шервина. Эта книга, вышедшая в 2006 году, была удостоена Пулитцеровской премии.

Новый фильм Нолана расскажет о судьбе американского физика-теоретика Роберта Оппенгеймера, которого сыграет Киллиан Мерфи. Оппенгеймер стал широко известен в качестве руководителя Манхэттенского проекта, в рамках которого в США разрабатывались первые образцы атомного оружия.

За производство фильма отвечает компания Universal Pictures. Премьера «Оппенгеймера» запланирована на июль 2023 года.