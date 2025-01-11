Вашингтон, 11 января, 2025, 16:17 — ИА Регнум. Правительство Дании связывалось с командой избранного президента США Дональда Трампа, чтобы убедить его, что проблемы безопасности Гренландии можно решить без присоединения острова к США. Об этом 11 января сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

AP/TASS/Ida Marie Odgaard

Отмечается, что в последние дни Дания направила личные сообщения команде Трампа, выразив готовность обсудить усиление безопасности в Гренландии или увеличение военного присутствия США на острове.

«Датское правительство хочет убедить Трампа, что его опасения по поводу безопасности можно решить, не претендуя на вхождение Гренландии в состав США», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря Трамп заявил об «абсолютной необходимости» для США получить во владение остров Гренландия, входящий в состав Дании. Премьер-министр острова Муте Эгеде в ответ на это сказал, что Гренландия не продаётся и не будет продаваться.

Трамп 7 января заявил, что Дания должна передать Гренландию под контроль США для защиты «свободного мира». Он не исключил применения военных и экономических средств принуждения в отношении острова.

Король Дании Фредерик X изменил герб страны, сделав акцент на белом медведе и баране, символизирующих Гренландию и Фарерские острова соответственно.

10 января Трамп опубликовал видеозапись, на которой жители Гренландии просят его выкупить остров. При этом датская телерадиокомпания DR заявила, что на кадрах подкупленные командой республиканца бездомные и социально незащищённые люди с острова.