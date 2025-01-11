Хельсинки, 11 января, 2025, 16:40 — ИА Регнум. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что не считает, что избранный президент США Дональд Трамп применит силу, чтобы забрать Гренландию.

Alex Brandon/AP/TASS Дональд Трамп

«Я не верю в вооружённые действия, например, в Гренландии», — сказал Орпо в эфире телерадиовещателя Yle.

Он также добавил, что не считает, что Гренландия тем или иным образом перейдёт под контроль США в течение президентского срока Трампа.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря Трамп заявил об «абсолютной необходимости» для США получить во владение остров Гренландия, входящий в состав Дании. Премьер-министр острова Муте Эгеде в ответ на это сказал, что Гренландия не продаётся и не будет продаваться.

Трамп 7 января заявил, что Дания должна передать Гренландию под контроль США для защиты «свободного мира». Он не исключил применения военных и экономических средств принуждения в отношении острова.

10 января Трамп опубликовал видеозапись, на которой жители Гренландии просят его выкупить остров. При этом датская телерадиокомпания DR заявила, что на кадрах подкупленные командой республиканца бездомные и социально незащищённые люди с острова.

Портал Axios 11 января написал, что правительство Дании связывалось с командой Трампа, чтобы убедить его, что проблемы безопасности Гренландии можно решить без присоединения острова к США.