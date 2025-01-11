Москва, 11 января, 2025, 12:47 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) Вооружённых сил России с начала проведения специальной военной операции сбили в общей сложности более 40 тыс. беспилотников украинских формирований. Об этом 11 января сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Александр Полегенько/ТАСС Работа подразделений ПВО

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 652 самолёта, 283 вертолёта, 40 077 беспилотных летательных аппаратов», — заявил он в ходе брифинга.

Конашенков добавил, что российские военные за время проведения спецоперации также уничтожили 590 зенитных ракетных комплексов, 20 480 танков и других боевых бронированных машин, 1508 боевых машин реактивных систем залпового огня, 20 412 орудий полевой артиллерии и миномётов, 30 156 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 11 января российские средства ПВО сбили 85 дронов украинской армии, включая 31 беспилотник над акваторией Чёрного моря. Кроме того, по 16 БПЛА было уничтожено над территориями Воронежской области и Краснодарского края, ещё 14 украинских беспилотников подавили над акваторией Азовского моря и четыре — над Белгородской областью. Также два дрона ВСУ уничтожили над Тамбовской областью и по одному БПЛА сбили над Крымом и Курской областью.

В Минобороны 10 января рассказали, что силы ПВО армии России ночью сбили 40 украинских беспилотников. Уточнялось, что 16 дронов из этого числа уничтожили над Ростовской областью, по четыре — над Курской и Воронежской областями, три — над Брянской областью, ещё два — над Краснодарским краем, один беспилотник ВСУ — над Белгородской областью и ещё 10 — над акваторией Азовского моря.