Красногорск, 11 января, 2025, 18:34 — ИА Регнум. Четыре человека спасены при пожаре в психиатрической больнице в подмосковной Яхроме. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области 11 января.

ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Отмечается, что загорелось административное здание по улице Вокзальной, 42. Для тушения пожара привлекли 11 единиц техники и 44 специалистов.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3940792" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В городе Яхроме горит психиатрическая больница

«Здание 3-этажное, площадь 50 на 25, железобетонное. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что горит кровля, площадь 1000 кв. м», — говорится на сайте ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 8 января на промышленном объекте в Энгельсе вспыхнул сильный пожар после массированной атаки украинских беспилотников на Саратовскую область. Силы противовоздушной обороны уничтожили БПЛА, однако их обломки упали на здание.

В ходе работ по ликвидации возгорания в Энгельсе погибли два сотрудника МЧС, ещё один пострадал, его госпитализировали. В Энгельсе ввели режим чрезвычайной ситуации. Отмечается, что по состоянию на 11 января площадь пожара после атаки ВСУ на предприятии в Энгельсе сократилась на 80%.