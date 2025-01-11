При пожаре в психбольнице в Яхроме спасли четырех человек
Красногорск, 11 января, 2025, 18:34 — ИА Регнум. Четыре человека спасены при пожаре в психиатрической больнице в подмосковной Яхроме. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области 11 января.
Отмечается, что загорелось административное здание по улице Вокзальной, 42. Для тушения пожара привлекли 11 единиц техники и 44 специалистов.
«Здание 3-этажное, площадь 50 на 25, железобетонное. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что горит кровля, площадь 1000 кв. м», — говорится на сайте ведомства.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 8 января на промышленном объекте в Энгельсе вспыхнул сильный пожар после массированной атаки украинских беспилотников на Саратовскую область. Силы противовоздушной обороны уничтожили БПЛА, однако их обломки упали на здание.
В ходе работ по ликвидации возгорания в Энгельсе погибли два сотрудника МЧС, ещё один пострадал, его госпитализировали. В Энгельсе ввели режим чрезвычайной ситуации. Отмечается, что по состоянию на 11 января площадь пожара после атаки ВСУ на предприятии в Энгельсе сократилась на 80%.