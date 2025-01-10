Копенгаген, 10 января, 2025, 15:30 — ИА Регнум. Команда избранного президента США Дональда Трампа подкупила бездомных и социально незащищённых людей в Гренландии, чтобы они поддержали на видео идею покупки острова Соединёнными Штатами Америки. Об этом 10 января сообщила датская телерадиокомпания DR со ссылкой на источники.

Global Look Press/Luo Yizhou/XinHua

Трамп опубликовал в соцсети Truth Social ролик, на котором жители Гренландии просят купить остров. На кадрах люди в кепках с надписью Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой») заявляют, что хотели бы, чтобы остров выкупили. Некоторые попросили у будущего главы США социальной помощи для населения.

«Часть людей, которые появляются на видео от сторонников Трампа, являются бездомными и социально незащищёнными. Они часто находятся перед супермаркетом Brugseni в столице Гренландии Нууке», — говорится в сообщении DR.

Отмечается, что несколько сотрудников Brugseni подтверждают, что пиарщики якобы ходили по улице перед магазином и раздавали кепки с надписью Make America Great Again, а также приглашали людей на бесплатный обед в отеле Hans Egede.

Телеканал привёл слова местного жителя, который подтвердил, что он узнал несколько человек на фото. Кроме того, он заявил, что якобы сам наблюдал попытки команды Трампа заставить людей надеть кепки и выступить на видео со словами поддержки избранного президента США.

«Их подкупают… Это был очень агрессивный, избирательный отбор людей, которые могли сказать, что Гренландию следует купить», — заявил он.

Член парламента Гренландии Ая Хемниц резко раскритиковала такой подход, отметив, что некоторые люди с видеороликов не являются политически активными.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря Трамп заявил об «абсолютной необходимости» для США получить во владение остров Гренландия, входящий в состав Дании. Премьер-министр острова Муте Эгеде в ответ на это заявил, что Гренландия не продаётся и не будет продаваться. Король Дании Фредерик X изменил герб страны, сделав акцент на белом медведе и баране, символизирующих Гренландию и Фарерские острова соответственно.

Трамп 7 января заявил, что Дания должна передать Гренландию под контроль США для защиты «свободного мира». Он не исключил применение военных и экономических средств принуждения в отношении острова.

Сын избранного президента США Дональд Трамп — младший 7 января прилетел в Гренландию с неофициальным визитом. В Нууке он осмотрел памятник Хансу Эгеде, который был первым миссионером и колонизатором Гренландии в XVIII веке, а также основал на острове первую постоянную европейскую колонию.