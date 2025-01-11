Саратов, 11 января, 2025, 14:46 — ИА Регнум. Росавиация сняла ограничения на приём и выпуск самолётов, введённые 11 января для саратовского аэропорта «Гагарин». Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Артём Кореняко.

РИА Новости/Роман Пятаков

«В аэропорту Саратов («Гагарин») в 14:30 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сообщил он в своём Telegram-канале.

Представитель Росавиации напомнил, что ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов. За время их действия два борта, следовавшие в Саратов, совершили посадку на запасных аэродромах.

Как сообщало ИА Регнум, ограничения на приём и отправку рейсов в аэропорту «Гагарин» были введены сегодня в районе 10:30 мск. Пока воздушная гавань не принимала самолёты, два борта — из Москвы и Еревана — ушли на запасные аэродромы в Самаре и Волгограде.

Позже Росавиация объявила о приостановке полётов для аэропорта Самары. Меры приняты в целях обеспечения безопасности гражданских самолётов. Аналогичные ограничения ввели для аэропорта Ульяновска, который утром 11 января уже временно приостанавливал работу.

Также утром вводили ограничения для аэропортов Казани и Нижнекамска. Два следовавшие в Казань самолёта благополучно совершили посадку в Уфе.