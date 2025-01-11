Самара, 11 января, 2025, 14:40 — ИА Регнум. Ограничения на приём и вылет самолётов ввели 11 января в аэропортах Самары и Ульяновска. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

РИА Новости/Екатерина Штукина

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены также в аэропортах Ульяновска (Баратаевка) и Самары (Курумоч)», — сообщил он в своём Telegram-канале.

Уточняется, что ограничения на полёты в ульяновском аэропорту ввели с 13:40 мск, в воздушной гавани Самары — с 14:00 мск.

Для обеспечения безопасности полётов службы аэропортов диспетчеры и экипажи самолётов принимают все необходимые меры, добавил представитель Росавиации.

Как сообщало ИА Регнум, утром Росавиация вводила ограничения для ульяновского аэропорта, а также для воздушных гаваней Казани и Нижнекамска. Эти дополнительные меры безопасности действовали 45 минут, затем ограничения сняли. Как отметил Кореняко, за это время на запасной аэродром в Уфу были направлены два борта, следовавшие в Казань.

Кроме того, Росавиация ввела ограничения на вылет и приём самолётов для саратовского аэропорта Гагарин. Летевшие в Саратов из Москвы и Еревана рейсы перенаправили на запасные аэродромы в Самару и Волгоград.