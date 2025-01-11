Казань, 11 января, 2025, 08:52 — ИА Регнум. В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска утром 11 января вводили ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

Марина Лысцева/ТАСС

Приостановка вводилась для обеспечения безопасности полётов гражданских самолётов. К настоящему моменту ограничения сняты.

«В аэропортах Казани, Нижнекамска и Ульяновска в 08:30 мск сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сообщил Кореняко в своём Telegram-канале.

Он отметил, что два самолёта, следовавшие в Казань в период действия ограничений, совершили посадку на запасном аэродроме в Уфе.

Как сообщало ИА Регнум, Росавиация 8 августа вводила ограничения на полёты в аэропортах Казани, Ульяновска и Саратова. Посадок на запасные аэропорты в период действия ограничений не было.