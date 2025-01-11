Саратов, 11 января, 2025, 10:46 — ИА Регнум. Временные ограничения на приём и вылет самолётов ввели 11 января в аэропорту Саратова. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артём Кореняко.

Егор Алеев/ТАСС

«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временные ограничения на приём и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — написал Кореняко в своём Telegram-канале.

Он отметил, что экипажи самолётов, а также диспетчеры и службы воздушной гавани принимают меры для обеспечения безопасности полётов. Кореняко напомнил, что для Росавиации безопасность полётов — главный приоритет.

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