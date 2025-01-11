Котовск, Тамбовская область, 11 января, 2025, 14:06 — ИА Регнум. Следственный комитет России 11 января возбудил уголовное дело после атаки украинских беспилотников на многоэтажные здания в Тамбовской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Телеграм-канал врио главы Тамбовской области Евгения Первышова

Уголовное дело возбуждено по п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Теракт»).

«В результате террористического акта в городе Котовске имеются пострадавшие среди мирного населения, повреждены два многоквартирных дома», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 11 января беспилотники ВСУ нанесли удары по двум пятиэтажным домам в Котовске.

Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов уточнил, что в результате атаки дронов пострадали семь человек. Врачи оказали всем помощь, госпитализация никому не потребовалась.

В Котовске ввели режим чрезвычайной ситуации, работает оперативный штаб. В подвергшихся атаке домах выбиты стёкла, повреждены балконы.