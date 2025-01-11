Котовск, Тамбовская область, 11 января, 2025, 12:40 — ИА Регнум. В городе Котовске в Тамбовской области объявили режим чрезвычайной ситуации (ЧС) после атаки украинских дронов на несколько жилых домов. Об этом 11 января сообщили в пресс-службе правительства региона.

Правительство Тамбовской области

«В ночь на 11 января в Котовске произошел инцидент с участием двух БПЛА, в результате повреждены два жилых дома. В настоящее время в границах города объявлен режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

Уточнятся, что также в Котовске работает созданный ранее оперативный штаб.

Как сообщало ИА Регнум, утром 11 января врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов рассказал, что украинские беспилотные аппараты врезались в два жилых дома в Котовске. Он уточнил, что в результате атаки не произошло возгораний, здания получили только незначительные повреждения.

Позднее врио главы области сообщил, что в результате удара дронов ВСУ по жилым домам в Котовске получили ранения семь человек. По его словам, в зданиях выбиты стёкла и повреждены балконы, повреждения устранят в ближайшее время.

В Минобороны ранее сообщили, что в ночь на 11 января российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 85 украинских БПЛА. Отмечалось, что 35 дронов были сбиты над акваторией Чёрного моря, по 16 БПЛА — над Воронежской областью и Краснодарским краем, ещё 14 украинских БПЛА удалось подавить над акваторией Азовского моря, четыре — над Белгородской областью. Кроме того, два беспилотника ВСУ сбили над Тамбовской областью, ещё по одному БПЛА — над территориями Республики Крым и Курской области.