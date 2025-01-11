Москва, 11 января, 2025, 12:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ за сутки сбили 181 украинский беспилотник. Об этом 11 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 181 беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — отметил он.

Генерал добавил, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим деятельность Вооружённых сил Украины (ВСУ) и военно-промышленного комплекса, а также скоплениям живой силы и техники в 146 районах.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 11 января российские средства противовоздушной обороны сбили 85 украинских беспилотников. 31 дрон был сбит над акваторией Чёрного моря, по 16 БПЛА уничтожили над территориями Воронежской области и Краснодарского края, ещё 14 были подавлены над акваторией Азовского моря, четыре — над Белгородской областью, два — над Тамбовской областью и по одному — над территориями Курской области и Крыма.

Вооружённые силы РФ за неделю, с 4 по 10 января, сбили самолёт МиГ-29 Воздушных сил Украины и восемь ракет ATACMS, а также уничтожили пять управляемых авиационных бомб Hammer, 41 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 689 беспилотников самолётного типа.