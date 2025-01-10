Москва, 10 января, 2025, 13:17 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ за неделю сбили самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины и восемь ракет ATACMS. Об этом 10 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сергей Савостьянов/ТАСС

«Истребительной авиацией ВКС России сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь оперативно-тактических ракет ATACMS производства США», — отметил он.

Генерал добавил, что также были уничтожены пять управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 41 реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США и 689 беспилотников самолётного типа.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 10 января российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 40 украинских дронов, в том числе 16 — над территорией Ростовской области, по четыре — над Курской и Воронежской областями, три БПЛА — над Брянской областью, ещё два — над Краснодарским краем, один беспилотник ВСУ — над Белгородской областью и ещё 10 — над акваторией Азовского моря.

В ночь на 9 января российские средства ПВО перехватили и сбили 15 украинских БПЛА над тремя регионами. Девять из них сбили в небе над Краснодарским краем, пять — над территорией Белгородской области и ещё один — над Брянской.