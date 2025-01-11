Москва, 11 января, 2025, 10:28 — ИА Регнум. В России с февраля могут доиндексировать пенсии. Об этом 10 января сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Если (а всё показывает, что так и будет) годовая инфляция превысит прогнозное значение, то правительство как раз наделено полномочиями провести доиндексацию», — сообщила Бессараб телеканалу «Москва 24».

Она отметила, что Минтруд РФ уже заявлял о возможности доиндексации. По словам депутата, соответствующее решение должно быть принято до 1 февраля и власти объявят о нём.

Депутат напомнила, что с нового года страховые пенсии выросли на 7,3%.

Со следующего месяца фиксированная доплата к пенсии людей, достигших в январе 80 лет или получивших I группу инвалидности, удвоится отметила Бессараб. Сейчас она составляет 8 728,73 рубля, с февраля она поднимется до 17 457,46 рубля.

Как отметила депутат, увеличение выплат произойдет автоматически.

Как сообщало ИА Регнум, с нового года в России на 7,3% проиндексировали пенсии работающих пенсионеров. В конце декабря министр труда и социальной защиты Антон Котяков проинформировал, что в феврале страховые пенсии россиян увеличат с учётом фактической инфляции по итогам 2024 года.

Директор Института нового общества, экономист Василий Колташов 9 января сообщил, что с феврале пенсии в России могут дополнительно проиндексировать. Это будет сделано с учётом данных по инфляции.

Депутат Госдумы Никита Чаплин 11 января рассказал об индексации социальных пенсий на 14,75% с апреля. К концу года средний размер социальной пенсии составит 15 456 рублей.