Москва, 1 января, 2025, 12:41 — ИА Регнум. В России с 1 января увеличились заработные платы сотрудников бюджетной сферы, а также пенсии.

Наталья Стрельцова ИА Регнум

Зарплаты врачей, учителей, социальных работников, работников культуры, а также отдельных категорий госслужащих были повышены на 13,2%. Бюджет Социального фонда РФ предполагает, что в 2026 году зарплаты работников указанных категорий будут проиндексированы на 10,2%, в 2027 году — на 8,3%.

Пенсии работающих и неработающих пенсионеров с 1 января увеличены на 7,3%. Соответствующий закон в июле 2024 года подписал президент Владимир Путин. Повышение затронет 7,8 млн работающих и неработающих пенсионеров.

Как передавало ИА Регнум, в декабре Путин сообщил, что в 2024 году зарплаты в России выросли на 9% в реальном выражении. Также президент отмечал, что системной задачей, стоящей перед Россией, является сбалансированный рост экономики.

Также в декабре в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, глава государства заявил, что вопросы, касающиеся пенсий для жителей регионов Донбасса и Новороссии, должны решаться без излишней бюрократии. Так он отреагировал на вопрос пенсионера из Красного Лимана, который рассказал Путину о своих попытках добиться справедливого перерасчёта пенсии.