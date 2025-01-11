Москва, 11 января, 2025, 06:57 — ИА Регнум. В России с апреля 2025 года пройдёт индексация социальных пенсий на 14,75%. Об этом напомнил депутат Государственной думы Никита Чаплин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«С апреля 2025 года социальные пенсии увеличатся на 14,75%», — приводит слова Чаплина «РИА Новости».

Парламентарий добавил, что средний размер социальной пенсии к концу 2025 года составит 15 456 рублей.

Чаплин 8 января заявил, что в стране в течение 2026–2027 годов планируется провести ещё четыре индексации пенсий. С февраля 2026 года пенсии увеличат на 4,5%, с 1 апреля 2026 года — ещё на 5,5%. В 2027 году запланированы повышения на 4,0 и 4,1%.

Как передавало ИА Регнум, 9 января директор Института нового общества экономист Василий Колташов заявил, что в России в феврале могут дополнительно проиндексировать пенсии. Правительство может принять такое решение, ориентируясь на данные по инфляции, полученные в январе, считает эксперт.

В конце декабря глава Минтруда Антон Котяков заявил, что страховые пенсии в феврале увеличат с учётом фактической инфляции по итогам 2024 года.

С 1 января в России проиндексировали пенсии работающих пенсионеров на 7,3%. Повышение затронуло 7,8 млн человек. Россиянам также пообещали дополнительно увеличить пенсии в феврале. Они будут проиндексированы по фактической инфляции.