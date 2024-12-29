Москва, 29 декабря, 2024, 14:54 — ИА Регнум. Страховые пенсии в России в феврале 2025 года увеличат с учётом фактической инфляции по итогам 2024 года. Об этом заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Он отметил, что изначально повышение пенсий запланировали на 7,3%, но годовая инфляция, по предварительным данным, будет выше этого показателя. Такой случай учли в российском законодательстве.

«Предусмотрены специальные полномочия правительства — после того как в середине января Росстат даст оценку фактической инфляции за год, будет принято решение о дополнительном увеличении пенсий до этого уровня», — рассказал Котяков 28 декабря ТАСС.

После всех пересчётов пенсионеры получат в феврале увеличенную выплату. Кроме того, в том же месяце им перечислят и доплату за январь. Это коснётся порядка 37 млн работающих и неработающих пенсионеров.

Как передавало ИА Регнум, часть пенсионеров в России получили январские выплаты в декабре. Это коснулось тех, кому полагается перечислить деньги в период новогодних праздников. С 10 января начисление денег продолжится по обычному графику.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов 14 декабря заявил о намерении внести в парламент законопроект о выплате пенсионерам дополнительной пенсии ко дню рождения. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала маловероятным то, что эту инициативу одобрят, так как размер пенсионных выплат определяют по конкретным установленным параметрам.