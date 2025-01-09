Москва, 9 января, 2025, 08:37 — ИА Регнум. В России в феврале могут дополнительно проиндексировать пенсии. Правительство может принять такое решение, ориентируясь на данные по инфляции, полученные в январе, заявил 9 января директор Института нового общества, экономист Василий Колташов в эфире KP.RU.

Petrov Sergey/Global Look Press

Он сообщил, что «намёк» на вторую индексацию уже был. Экономист также отметил, что инфляцию «видно невооружённым взглядом».

В январе поступят данные по инфляции. Хотя картина будет «сглаженная», всё равно будет видно, что инфляция достаточно высокая, выше ожидаемой, считает экономист. Цель правительства в том, чтобы достичь уровня инфляции в четыре процента, напомнил он.

«И вот эта картина будет получена и, исходя из этой картины, будет принято решение о том, чтобы произвести дополнительную индексацию, может быть, ещё на пять процентов, может быть, на шесть, даже на семь», — отметил Колташов.

Как сообщало ИА Регнум, в конце декабря глава Минтруда Антон Котяков заявил, что страховые пенсии в феврале увеличат с учётом фактической инфляции по итогам 2024 года.

С 1 января в России проиндексировали пенсии работающих пенсионеров на 7,3%. Повышение затронуло 7,8 млн человек. Россиянам также пообещали дополнительно увеличить пенсии в феврале. Они будут проиндексированы по фактической инфляции.

Депутат Госдумы Никита Чаплин 8 января заявил, что в стране в течение 2026–2027 годов планируется провести ещё четыре индексации пенсий. С февраля 2026 года пенсии увеличат на 4,5%, с 1 апреля 2026 года — ещё на 5,5%. В 2027 году запланированы повышения на 4% и 4,1%.