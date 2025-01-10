Вашингтон, 11 января, 2025, 02:32 — ИА Регнум. В поддержке Украины Соединёнными Штатами заверил главу киевского режима Владимира Зеленского американский лидер Джо Байден в ходе телефонного разговора. Об этом 10 января сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на регулярном брифинге для журналистов.

ИА Регнум Зеленский, Байден, Нормандия

«Президент разговаривал по телефону с президентом Зеленским несколько минут назад», — уточнила Жан-Пьер.

По словам представителя Белого дома, Байден в очередной раз заверил Зеленского в «неизменной поддержке Украины», которую Соединённые Штаты оказывают уже на протяжении последних трёх лет.

Как уточнила Жан-Пьер, подробности разговора будут раскрыты позднее.

Ранее ИА Регнум сообщало, что администрация уходящего президента США Байдена не успела израсходовать около 4 млрд долларов, выделенных на поддержку киевского режима. Окончательное решение по вопросу выделения этих средств в качестве помощи Киеву будет принимать администрация избранного президента США Дональда Трампа.

9 января шеф Пентагона Ллойд Остин в рамках 25-го заседания группы стран Запада по координации поставок вооружений Украине, проходящего на авиабазе Рамштайн в ФРГ, заявил, что США выделят Украине пакет военной помощи в размере 500 млн долларов. Этот пакет военной помощи Киеву станет последним при администрации Байдена.

Президент России Владимир Путин ранее подчёркивал, что никакая военная помощь Украине не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия Киеву только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.