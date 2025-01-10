Вашингтон, 11 января, 2025, 01:13 — ИА Регнум. Администрация уходящего президента США Джо Байдена не успела израсходовать около 4 млрд долларов, выделенных на поддержку киевского режима. Об этом 10 января на брифинге сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Иван Шилов ИА Регнум Джо Байден, Украина

«Не беспокойтесь, сумма, которая останется в распоряжении следующей администрации, составит чуть меньше 4 миллиардов долларов», — заявила Сингх.

По её словам, данные средства останутся доступными для выделения в качестве помощи Киеву, однако решение по этому вопросу будет принимать администрация избранного президента США Дональда Трампа.

Как передавало ИА Регнум, 9 января шеф Пентагона Ллойд Остин в рамках 25-го заседания группы стран Запада по координации поставок вооружений Украине, проходящего на авиабазе Рамштайн в ФРГ, заявил, что США выделят Украине пакет военной помощи в размере 500 млн долларов. Остин уточнил, что в этот пакет также войдёт другое оборудование, предназначенное для поддержки переданных украинским формированиям американских истребителей F-16. Этот пакет военной помощи Киеву станет последним при администрации Байдена.

Президент России Владимир Путин ранее подчёркивал, что никакая военная помощь Украине не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия Киеву только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил в разговоре с ИА Регнум, что выделенные Байденом в конце декабря деньги на отправку вооружения Киеву не повлияют на ход боевых действий, так как нынешний пакет — мизерный по сравнению с тем, что Запад поставлял Украине ранее.