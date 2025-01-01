Москва, 1 января, 2025, 09:37 — ИА Регнум. Выделенные президентом США Джо Байденом в конце декабря деньги на отправку вооружения Киеву не повлияют на ход боевых действий, так как нынешний пакет — это мизер по сравнению с тем, что Украине поставляли ранее. Об этом заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук в разговоре с ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

30 декабря на сайте Белого дома опубликовали информацию о выделении почти 2,5 млрд долларов Киеву. Как сообщается, в рамках этого пакета на Украину будут поставлены сотни тысяч боеприпасов и ракет.

Эксперт напомнил, что ранее были пакеты и по 5 миллиардов, и по 15–20 миллиардов. Полковник считает, что то, что поставят сейчас, — это абсолютно «ни о чём».

«Сотни тысяч боеприпасов — это фигуральное выражение. Эти боеприпасы к концу года подорожали на 400%. Из этих двух миллиардов до Украины дойдёт где-то 500 миллионов, а это тысяч двадцать, максимум тридцать снарядов»,— сообщил Матвийчук.

Военный эксперт уточнил, что эти поставки абсолютно не повлияют на ход боевых действий на Украине. По его словам, сутки боевых действий на Украине обходятся приблизительно в 20–25 тысяч снарядов различного калибра, поэтому Запад не сможет полностью обеспечить киевский режим.

«Я полагаю, что это политическое заявление. Это фарс, это просто попытка перед уходом хлопнуть дверью, а также показать, какой он был хороший для Украины. Скорее всего были неосвоенные финансы. И Байден, чтобы не было бухгалтерского учета, чтобы не могли разобраться, куда делись деньги, решил под конец вот так хлопнуть дверью»,— в конце добавил Матвийчук.

Этим пакетом военной помощи Байден пытается сделать всё для того, чтобы осложнить избранному президенту США Дональду Трампу и его команде какие-либо проекты и мирные инициативы не только в российско-американских отношениях, заявил 30 декабря политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев в разговоре с ИА Регнум.

«Грубо говоря, Трамп будет вынужден как-то юридически останавливать эти поставки. Тем самым он вызовет недовольство со стороны тех людей, кто принимал это решение. Либо он будет вынужден отправлять транши Киеву и тем самым портить отношения с Москвой»,— уточнил Евстафьев.

По словам политолога, значительная часть поставок Киеву может до Украины не дойти. Эксперт уверен, что в выделенном пакете есть много оружия, которое может быть в итоге перепродано на Ближний Восток или в Азию.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря на сайте Пентагона был опубликован информационный бюллетень, в котором сообщалось, что после прихода к власти администрации Байдена на военную помощь киевскому режиму было потрачено около 66 млрд долларов.

Байден также заявил, что США продолжат осуществлять военную поддержку киевского режима вплоть до конца его полномочий. Он отметил, что в преддверии зимы министерство обороны США поставляло сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и сотни единиц бронетехники Вооружённым силам Украины (ВСУ), для того чтобы укрепить позиции киевского режима на фронте.

Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркнул, что никакая военная помощь Киеву не может изменить ход спецоперации, а поставки оружия Киеву только подтверждают участие стран НАТО в конфликте на Украине.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия киевскому режиму только истощают ресурсы стран, которые в этом участвуют.