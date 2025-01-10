Москва, 10 января, 2025, 20:02 — ИА Регнум. Ужесточение рекомендаций Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) по полётам в воздушном пространстве РФ является продолжением политики санкционного давления на российскую гражданскую авиацию. Об этом 10 января заявили в пресс-службе Росавиации.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Маршруты полётов в европейской части РФ разработаны с учётом всех возможных рисков для воздушных судов. В случае поступления информации о введении ограничений в определённом районе полётной информации и/или аэропорту, органы управления воздушным движением незамедлительно принимают меры по информированию пользователей воздушного пространства, а также изменению маршрутов полётов», — заявили РБК в Росавиации.

В ведомстве назвали позицию EASA попыткой сократить количество рейсов азиатских авиакомпаний в аэропорты Евросоюза с использованием Транссибирской системы маршрутов. Таким образом европейский регулятор пытается вернуть конкурентное преимущество для своих компаний, которое было утеряно.

В Росавиации отметили, что недружественные страны руками EASA пытаются нанести репутационный и экономический ущерб России и её гражданской авиации.

В ведомстве подчеркнули, что российская гражданская авиация безопасна и находится в общемировом тренде, а система управления безопасностью полётов находится на необходимом уровне.

Как передавало ИА Регнум, 9 января EASA ужесточило рекомендации по полётам в воздушном пространстве России. Там рекомендовали воздержаться от полётов к западу от 60° восточной долготы на всех эшелонах полёта

Помимо этого, рекомендация распространяется на иностранных авиаперевозчиков, получивших разрешение от EASA. Она действительна до 31 июля 2025 года и может быть пересмотрена или отозвана в зависимости от пересмотренной оценки безопасности, заявили в агентстве.