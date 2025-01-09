Кёльн, Германия, 9 января, 2025, 23:56 — ИА Регнум. Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) ужесточило рекомендации по полётам в воздушного пространстве России. Это следует из опубликованного на сайте ведомства пресс-релиза.

Edgar Breshchanov/Global Look Press

«Информационный бюллетень <…> заменяет и расширяет сферу действия рекомендации относительно российского воздушного пространства, ранее изложенной в CZIB 2022-01R10. Он рекомендует воздержаться от полётов в затронутом российском воздушном пространстве к западу от долготы 60° восточной долготы на всех эшелонах полёта», — говорится в пресс-релизе.

Помимо этого, рекомендация также распространяется на иностранных авиаперевозчиков, получивших разрешение от EASA. Рекомендация действительна до 31 июля 2025 года и может быть пересмотрена или отозвана в зависимости от пересмотренной оценки безопасности, уточнили в агентстве.

Как передавало ИА Регнум, ЕС, США, Канада, Норвегия и ряд других стран закрыли воздушное пространство в 2022 году для российских авиакомпаний. Россия ответила зеркально.

В августе 2023 года сообщалось, что три борта российских авиалиний, летя над нейтральными водами, были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии вопреки запрету. Самолётам пришлось войти в закрытое для России воздушное пространство стран ЕС из-за грозы. Разрешение на пролёт дали из-за опасных погодных условий.

22 декабря глава Минтранса РФ Роман Старовойт заявил, что в следующем году объёмы внутренних авиаперевозок в России составят более 84 млн человек.