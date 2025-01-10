Москва, 10 января, 2025, 19:15 — ИА Регнум. Новые санкции в отношении энергетического сектора России от администрации действующего президента США Джо Байдена являются попыткой «наследить в истории». Об этом 10 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Станислав Красильников/РИА Новости Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Одни оставляют след в истории, у других получается только наследить», — сообщила она в беседе с ТАСС.

Ранее в этот же день уходящая администрация США ввела самые масштабные санкции против российского энергетического сектора. Новые антироссийские меры коснулись 183 танкеров, перевозящих нефть из РФ, десятков трейдеров, фирм и чиновников этой отрасли.

Отмечается, что в санкционные списки попали также партнёры «Новатэка» и представителей «Росатома», а также Ингосстрах», «Альфастрахование», «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». Ожидается, что убытки России составят миллиарды долларов ежемесячно.

Как ранее передавало ИА Регнум, 10 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что администрация Байдена попытается оставить тяжёлое наследие в российско-американских отношениях избранному президенту США Дональду Трампу.

Газета Financial Times в тот же день сообщила, что чиновники Евросоюза всё больше опасаются, что Трамп отменит введённые Байденом антироссийские санкции. Отмечается, что для этого создали целую группу по изучению указов действующего президента США на эту тему.

14 декабря президент РФ Владимир Путин отмечал, что все стоящие перед страной задачи на ближайшую и долгосрочную перспективы будут решены. Глава государства также указывал на то, что Россия развивается и её экономика растёт на фоне беспрецедентных санкций, а шантаж и попытки помешать её развитию не увенчаются успехом.